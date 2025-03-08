¡ã03·î07Æü¤Î5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1345) Æü¶½¥êー¥È³Ö Åì¾ÚETF [ 1,680.0 | -0.59% ] (1375) Àã¹ñ¤Þ¤¤¤¿¤± Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 1,171.0 | -1.76% ] (1483) £é£ÓÀßÈ÷¿Íºà Åì¾ÚETF [ 2,763.0 | -1.07% ] (1595) ÇÀÃæ£Ê¥êー¥È Åì¾ÚETF [ 1,704.5 | -0.