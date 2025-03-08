¡ã03·î07Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1311) ÌîÂ¼¥³¥¢£³£° Åì¾ÚETF [ 1,416.0 | -2.20% ] (1473) £Ï£î£å¥È¥Ô Åì¾ÚETF [ 2,748.0 | -1.57% ] (1475) £é£Ó£Ô£Ð£Ø Åì¾ÚETF [ 276.6 | -1.63% ] (1543) ½ã¥Ñ¥é¿®Â÷ Åì¾ÚETF [ 41,040.0 | -1.55% ] (1550)