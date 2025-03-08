¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡Äê¸ºÂŽ¢¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤ËŽ£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ò¤·¤¤Îø°¦±¿¤ÎÆü¡£¹¬¤»¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¡£1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢Í¦´º¤ËÆÍ¤­¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÆü¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡£Æ°¤­½Ð¤»¤Ð¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡ÄµûºÂ°ì¤«