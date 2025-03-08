ºòÇ¯²Æ¡¢ÂçÀµÀ½Ìô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥È¥Ã¥×¤¬42Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£¤³¤Î¸òÂå·à¤ÎÇØ·Ê¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖÁÏ¶È²È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÅìµþ¡¦Ë­Åç¶è¤Ë¤¢¤ëÂçÀµÀ½ÌôËÜ¼Ò¢¡¢¡¢¡ÁÏ¶È²È¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤«¤Ê¤ë´ë¶È¤âÃ¯¤«¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤ºÁÏ¶È¼Ô¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£À¸¤­Êª¤Î¤è¤¦¤ËÀ®