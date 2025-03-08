¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥¬¥¹¥È¡¼¥Á¡Ë¤È¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¡¢2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç·×129·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÊNITE¡Ë¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤Î¤¦¤ÁÀ½ÉÊÉÔÎÉ¤¬7³ä¤òÀê¤á¡¢³¤³°À½ÉÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ä´Íý¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑË¡¤äÀ½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£