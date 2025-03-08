Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹âÌÚÃæ¡Ê1977Ç¯ÊÄ¹»¡Ë¤Î56Ç¯3·îÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÆ±Áë²ñ¤¬7Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖÎ¤Àî³¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÆâ³°¤«¤é»²²Ã¤·¤¿15¿Í¤¬µì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£È¾À¤µªÁ°¤«¤é¿ôÇ¯¤Ë1ÅÙ³«¤¤¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢80ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢75¿Í¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤Î¤¦¤Á»²²Ã¤Ç¤­¤ë¿Í¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÁëÀ¸¤Î°ì¿Í¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍ´À¿¹â¡Êµ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤ò¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¶¯¹ë¹»¤Ë°é¤Æ¤¿¼êÅçËô´î¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô¡á¤Ï¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è