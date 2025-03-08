¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡áºòÇ¯6·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥¡¥µ¡¼¥Î¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À­¥Ç¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï7Æü¡¢À­ÊÌ¤òÍýÍ³¤Ë½÷À­¤òÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë»¦¿Í¡Ö¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¡×¤ò¸·È³²½¤¹¤ëË¡°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ß¥µ¥¤¥É¤ò»¦¿Íºá¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ÈÈºá¤È¤·¤Æµ¬Äê¤·¡¢ºÇ¹â¤Ç½ª¿È·º¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡°Æ¤Ïº£¸å¡¢µÄ²ñ¤¬¿³µÄ¤¹¤ë¡£ANSAÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï³ÕµÄ¸å¡¢½÷À­¤òË½ÎÏ¤«¤é¼é¤ë¡ÖÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤À