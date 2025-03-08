¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ9.6¡áÉ¸½à¢¨¶âÍË¸áÁ°10»þ30Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°14.0¡ó¡¢4³Ñ16.2¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°10.6¡ó¡¢4³Ñ10.0¡ó¢¨¶âÍË¸áÁ°10»þ30Ê¬¡£¼Ç¤Ï3¡Á4³Ñ¤ÎÆâÂ¦¤Ë½ý¤ß¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£½µÃæ¤Î±«¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ´Þ¿åÎ¨¤Ï¹â¤á¡£¥Ñ¥ï¡¼·¿¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ë¤«¡£¥À¡¼¥È¤â¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Àè¹ÔÍ­Íø¤À¤í¤¦¡£