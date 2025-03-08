À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é2·³Ä´À°Ãæ¤ÎÃæÂ¼¹ä¡¢·ª»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1·³¾º³Ê»þ´ü¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¡£¡Ö¡Ê¹çÎ®»þ´ü¤Ï¡Ë·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤¤¤Ä¤È¤ÏÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£8Æü¤«¤é¤ÏÀÅ²¬¤Ç³ÚÅ·2Ï¢Àï¤Ç¡¢2·³¤«¤é¼ã¼êÌî¼ê¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤¹¤ë¡£º£Ç¯42ºÐ¤ÎÎ¾¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1·î¤Ë¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð1·³¤Ë¾å¤²¤ë¤·¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð1·³¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£