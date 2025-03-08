£Î£Ù³Æ»Ô¾ì£²»þÂæ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£±£°¥É¥ë°Â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü NY³ô¼°7Æü¡ÊNY»þ´Ö12:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:01¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42268.53¡Ê-310.55-0.73%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯17823.39¡Ê-245.87-1.36%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª36520¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-250-0.68%¡Ë ²¤½£³ô¼°7ÆüGMT17:01 ±ÑFT100 8679.88¡Ê-2.96-0.03%¡Ë ÆÈDAX 23008.94¡Ê-410.54-1.75%¡Ë Ê©CAC40 8120.80¡Ê-76.87-0.94%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø