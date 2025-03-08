¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò½ä¤ê¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬8·î¤Ë´µ¼ÔÉéÃ´¤Î¾å¸Â°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Ï¡Öº£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ë»²²è¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´µ¼ÔÉéÃ´¤Î¾å¸Â¤ò°ú¤­¾å¤²¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Ï¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢7Æü¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤ÏÁ´ÌÌÅà·ë¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬8·î¤Î´µ¼ÔÉéÃ´¤Î¾å¸Â°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ê¡¢½©¤Þ¤Ç¤ËÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È