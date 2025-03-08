¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊEASL¡Ë¤Ï7Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨B¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¹­Åç¤Ï¿·ËÌ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ë81¡½65¤Ç¾¡¤Á¡¢9Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Î°µå¤ÏÅí±à¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ë64¡½71¤ÇÇÔ¤ì¡¢9Æü¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë