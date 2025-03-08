¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¤³¤ó¤Ê¼è¤ê°ú¤­¤ò·ë¤ó¤À¤ó¤À¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤ÇÆüËÜ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òËÉ±Ò¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÄ¾Á°¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½²ÃÌÁ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñÉéÃ´