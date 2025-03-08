¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Û 2·î28Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§9,900±ß～ ¥«¥×¥³¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÅàÊöÎµ¡Ö¥¸¥ó¡¦¥À¥Ï¥É¡×¤ÎÂ¨»àµ»¤Î²óÈòÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¡ÖÉ¹Ì¸¤ÎÃÇ³³¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ó¡¦¥À¥Ï¥É¡×¤ÏÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÄºÅÀ¥â¥ó¥¹¥¿&#