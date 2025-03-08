¡Ú¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¡Û ¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÁKai¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ ¸¶°Æ¡¦¤Þ¤íÌ¡²è¡¦¥Þ¥­¥Ò¥í¥Á ¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÎWEBÌ¡²è»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÁKai¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ò¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤ÇËþµÊ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤À¡£¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¥Û¥Æ¥ë¥¬¥¤¥É¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤ª¤Ò¤È¤ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¸¶°Æ¡¦¤Þ¤í»á¤È¡¢½÷À­¤Î¿´¾ð¤ò¹ª¤ß¤ËÉÁ¤¯Ì¡²è²È¡¦¥Þ¥­¥Ò¥í¥Á