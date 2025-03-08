2025½÷»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥é¥Ð¥ä¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ 2Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£º£²ó¤ÎU21Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤ò´Þ¤àÁ´5ÂçÎ¦Ï¢ÌÁ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë24¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ ½Ð¾ì¹ñ 6¥Áー¥à¤¬4¤Ä¤Î¥×ー¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥×ー¥ëÀï½ªÎ»¸å¡¢³Æ¥×ー¥ë¤Î¾å°Ì4¥Áー¥à¤¬¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ß