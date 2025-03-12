Ã¶Æá¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥ª·¯¤Ï¸ýÄ´¤â¶¯¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌµ¿¦¡ª¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥¢¥­¡¦Â©»Ò¡¦µÁÊì¤ò»Ä¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤Ï3Ç¯¤·¤«Â³¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃ¶Æá¤«¤éÁ´¤Æ¤òÃ¥¤¦Àï¤¤¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£ Éâµ¤Ã¶Æá¤«¤éÁ´¤ÆÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿·ï 79ÏÃ ¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¡©¤½¤ì¤Ê¤é²¶¤ËÅÚÃÏ¤ò¤è¤³¤»¡ª¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ê¥ª¥ä¤µ¤ó¡£ÅÚÃÏ¤Ï¤â¤¦Çä¤êÊ§¤¤¡¢²È¤Î°Ý»ý¤äÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï»Ä¤Ã¤¿¸½¶â¤ò¥Ê¥ª¥ä¤µ¤ó¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤Ê