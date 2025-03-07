¢¡¡ÖLv.43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡½÷Í¥·ó¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉÙ»³ÃÒÈÁ(¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤Ë43ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖËÜÆü3·î7Æü¤ÇLv.43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¾¯¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÆ¨¤µ¤Ì¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢Âç¤­¤Ê¹¬¤»¤ò³§ÍÍ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âî²¿Ê¤·