Image: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com º£Æü¤â¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìÈÌ³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÏÂç¿Íµ¤¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂçº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÀÎÁ°¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÂ¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¥À