¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥±¥¬¿Í¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍDF¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¤¬Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¹¥ô¥§¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó¤¬¥Ò¥¶¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¥Û¡¼¥ë¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¤Ï¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¥ë¥¤¥¹¤Î¤³¤È