¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±´Ö´ë¶ÈSpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯3·î7Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯Ãæ¤Î¿··¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖStarship¡Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂè8²óÈô¹Ô»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÃÊÌÜ¤ÎÂç·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖSuper Heavy¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ó¡¼¡Ë¡×¤ÏÈ¯¼ÍÂæ¤Øµ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÃÊÌÜ¤ÎStarship±§ÃèÁ¥¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÇ³¾Æ½ªÎ»Í½Äê»þ¹ï¤ÎÁ°¤Ë6´ðÃæ4´ð¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÄä»ß¤·¡¢»ÑÀª¤¬Âç¤­¤¯Íð¤ì¤¿¸å¤ËÄÌ¿®¤¬ÅÓÀä¤¨¤Þ¤·¤¿¡£SpaceX¤Ë¤è¤ë¤Èµ¡ÂÎ¤ÏÊ¬²ò¤·