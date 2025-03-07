¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¿·ºî¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMusic For Walking (Out Of The Woods)¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿ÅìºåÌ¾¥Ä¥¢¡¼¡ãTour For Walking (Out Of The Woods)¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á°²ó¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE THIRD SUMMER OF LOVELY SUMMER SONIC Tour 2021-2¡ä°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¡£4·î25Æü(¶â)Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO¡¢4·î28Æü(·î)Âçºå¡¦ÇßÅÄShangri-La¡¢5·î1Æü(ÌÚ)°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°JAMMIN¡Ç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ