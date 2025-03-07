¥¹¥¿¡¼¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿ÍÎ¿©ÁÚºÚ¤äÊÛÅö¤Îµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔ¤é¤·¤¤½Ð¤·´¬¤­¤ä»ÐËåÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖµþÅÔ Æù¤Î¤Ë»Ö¤à¤é¡×¤Î¹õÌÓÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥­¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÍÎ¿©ÊÛÅö¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖµþÅÔÍÎ¿© ¥¹¥¿¡¼¿©Æ² µþÅÔ±ØÅ¹¡×¤òµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë¥Ý¥ë¥¿2³¬¡ÖµþÌ¾²Û¡¦Ì¾ºÚ½è Ð·Æâ¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î7Æü(¶â)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µþÅÔÍÎ¿© ¥¹¥¿¡¼¿©Æ² µþÅÔ±ØÅ¹  ¥¹¥¿¡¼¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿ÍÎ¿©ÁÚºÚ¤äÊÛÅö¤Îµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔ