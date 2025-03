デベロップは、2025年3月31日(月)にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 白山」を石川県白山市に開業します。 HOTEL R9 The Yard 白山 デベロップは、2025年3月31日(月)にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 白山」を石川県白山市に開業。開業に向け、レスキューホテルの出動に係る災害協定を白山市と締結(予定)、また2025年3月24日(月)に報道関係者を対象としたオープン前施設見学会を開催します。なお、このホテ