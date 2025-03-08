¥·¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ËÅ¸³«¤·¤¿»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Î¼£°ÂÉôÂâ¡á6Æü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤È¥¢¥µ¥ÉÁ°À¯¸¢»Ù»ý¼Ô¤é¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬6Æü¤«¤éËÌÀ¾Éô¥é¥¿¥­¥¢¼þÊÕ¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢¥·¥ê¥¢¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï7Æü¡¢140¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¤«¤é8Æü¤Ç3¥«·î¡£À¯¸¢Êø²õ¸å¡¢ºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾×ÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ÏÍ»ÏÂ¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ÇÁ°À¯¸¢»Ù»ý¼Ô¤é¤È¾×ÆÍ¤¬µ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£°Â¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã