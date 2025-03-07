¥á¥Ó¥¦¥¹µÚ¤ÓRS34¤Ï¡¢Nintendo Switch¸þ¤±¿·ºî¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ö¥¤¥ë¥Ù¥í¥¹¥¦¥©¥ó¥×¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡×¤ò¡¢2025Ç¯6·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥á¥Ó¥¦¥¹¡¿RS34¡Ö¥¤¥ë¥Ù¥í¥¹¥¦¥©¥ó¥×¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡×  ¥Ï¡¼¥É¡§Nintendo Switch¿Í¿ô¡§1¿ÍÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯6·î5Æü´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ4,980±ß(ÀÇ¹þ)ÄÌ¾ïÈÇ6,578±ß(ÀÇ¹þ)¸ÂÄêÈÇ10,978±ß(ÀÇ¹þ)¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¤¥ë¥Ù¥í¥¹¥¦¥©¥ó¥×+