£Ô£Ï£Â£Å½êÂ°¤Î£µ£²¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡Ö£ô£ï£È£Å£Ò£Ï£å£ó¡Á£Ô£Ï£Â£Å£²£î£ä£Ó£õ£ð£å£ò£Ì£é£ö£å¡Á¡×¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££´·î¤ÎÂçºå¸ø±é¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£´Æü´Ö¤Ç·×£²£°Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡¢£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Î£É£Í£Ð¡¥»°Âð·ò¡Ê£´£µ¡Ë¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡Ê£³£¹¡Ë¤é¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢£Î£õ£í£â