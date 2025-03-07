¹ñ»ËÀ×¤ÎÊ¡²¬¾ëÀ×¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç7Æü¡¢Å·¼éÂæ¤Ë¶âÂ°¥Ñ¥¤¥×¤òÁÈ¤ó¤À¹½Â¤Êª¡Ê14¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÆ£¿§¤ä¼ãÁð¿§¤Ê¤É5¿§¤ÎÈ¯¸÷¥À¥¤¥ª¡¼¥É¡ÊLED¡Ë¤Ç¾È¤é¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½Õ¤ÎÅ·¼é³Õ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÔ¿´¤ÎÌë¤Ë¡Ö¸¸¤Î¾ë¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤­2²óÌÜ¡£¸á¸å6¡Á10»þ¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤Ë³«¤¯¡ÖÊ¡²¬¾ë¤µ¤¯¤é¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Ê26Æü¡Á4·î6Æü¡Ë¤ÎºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÌÀ¤«¤ê¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇºÌ¤ë¡Ö¸÷¤Î¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤â