BSÆü¥Æ¥ì¤Îµð¿Í±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÉÔÄê´ü¡Ë¤¬6Æü¤Ë¡ÖµÜºê¥­¥ã¥ó¥×SP¸åÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬½ª»Ï¾Ð´é¤ÇÈÖÁÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤Î»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ê57¡Ë¡¢ÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎÜ°Í¡Ê41¡Ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂç¹¥¤­¥È¥ê¥ª¤¬2·î1Æü¤Î¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤ÎµÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2·î27Æü¤ÎÁ°ÊÔ¤ËÂ³¤¤