¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤Ï6Æü¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆµ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÇäµÑ¸õÊä¤òÆÃÄê¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤¬Åý¹ç¤¹¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥·¥§¥¢¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¡¢Åö¶É¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¥»¥Ö¥ó¤¬1°Ì¤ÇÌó8%¡¢¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤¬2°Ì¤Ç