ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áí½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ö£ô£ï£È£Å£Ò£Ï£å£ó¡Á£Ô£Ï£Â£Å£²£î£ä£Ó£õ£ð£å£ò£Ì£é£ö£å¡Á¡×¤ÎÅìµþ¸ø±éºÇ½ªÆü¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£·ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸¦½¤À¸¤ò²Ã¤¨¤¿Á´£µ£²¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂìÂô»á¤Ï¡¢¶á¤¤¾­Íè¤Î£Ô£Ï£Â£Å¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡££·ÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡×¤¬µ¤µå¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÊ¨¤­