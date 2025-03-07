ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê42¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êTOBE¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Öto HEROes¡ÁTOBE 2nd Super Live¡Á¡×Åìµþ¸ø±é2ÆüÌÜ¤¬7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç·×11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ºòÇ¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿7¿ÍÁÈ¤ÎIMP¡¥¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨Æ­¤µ¤»¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î±Æ»³ÂóÌé¡Ê27¡Ë¤¬¡ÖºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­