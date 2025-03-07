ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê42¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êTOBE¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Öto HEROes¡ÁTOBE 2nd Super Live¡Á¡×Åìµþ¸ø±é2ÆüÌÜ¤¬7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£6Æü¤Ë¤âÆ±½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2Æü´Ö¤Ç·×11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ËÌ»³¹¨¸÷¡Ê39¡Ë¤Ï¥¢¥á¼Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¶Ê¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡Öº£²ó¿·¶Ê¤ò¤Í¡Ä¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¤È¡Ö¤³¤³¤ËÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤