ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡Ö16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¤ÆÅýÎ¨ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ö´´Éô¡ÊESTJ¡Ë¡×¥¿¥¤¥×¤ÎÎø°¦ÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°¦¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÍýÁÛ¤ÎÎø°¦¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤«¤â♡´´Éô¡ÊESTJ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Æ¥­¥Ñ¥­¤³¤Ê¤¹»Ð¸æÈ©¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¡¢ÅýÎ¨ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ç¸½