½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï5Æü¡¢Âè14´üÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡ËÂè3²ó²ñµÄ¤Î¹¾ÁÉÂåÉ½ÃÄ¤ÎÀ¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¿³µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤ÎÈ¯Å¸ÌÜÉ¸¤ò½çÄ´¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÂç¾Ê¤¬Ã´¤¤¼ê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿ÍÂå¤Ï¾Ê¡ÊÃæ±ûÄ¾³í»Ô¡¢Ì±Â²¼«¼£¶è¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±ÉðÁõ·Ù»¡ÉôÂâ¤Ë¤è¤ëÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾ÁÉ¾ÊÂåÉ½ÃÄ¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ë½¬¼çÀÊ¤Ï²áµî2Ç¯¤Î²ñ´üÃæ¤Ë¤â¡¢