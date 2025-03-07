¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤Î¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¹­¾ì100¿Í¥ª¥Õ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó130¿Í¤Î¡È¿©ÄÌ¡ÉÃç´Ö¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¡£º£¸å¤ÎÌîË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¿©¤Î¥¹¥­¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥°¥ë¥á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤Î¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¹­¾ì¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¡£Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¯Ì¾Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í­Ì¾Å¹¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢¸òÎ®¤ò¹Ô