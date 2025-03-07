ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢8·î¤«¤é¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢7Æü¸á¸å¡¢°ú¤­¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼ÔÃÄÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¡§Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤¬¤ó´µ¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡¦Å·Ìî¿µ²ðÍý»öÄ¹¡§´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´´¶¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤­¤¤¡£¤¼¤Ò¡¢ÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤òÊ¹