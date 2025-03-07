¡Öcucan(¥¯¡¼¥«¥ó)¡×¤Ï¡¢¥é¥°¥Þ¥Ã¥È¡ÖËÌ²¤ÊÁ Îä´¶¥é¥° ¥«¥×¥ê¥¹¡×(Îß·×ÈÎÇä¿ô16,500Ëç)¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò2025Ç¯3·î10Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ cucan¡ÖËÌ²¤ÊÁ Îä´¶¥é¥° ¥«¥×¥ê¥¹¡×  ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë37¡ó¡¢¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó26¡ó¡¢¥ì¡¼¥è¥ó22¡ó¡¢ÌÊ11¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾4¡ó¥µ¥¤¥º¡§Á´3¥µ¥¤¥º¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º(130¡ß185cm¡¢185¡ß185cm¡¢185¡ß240cm)¥«¥é¡¼¡§¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼µ¡Ç½¡§ÀÜ¿¨Îä´¶¡¢ËÉ¥À