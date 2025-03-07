ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤¬¡¢3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFictions¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã(Non)Fictions¡ä¤è¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥­¥å¡¼¥ÖÂçºå¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤È¤Ê¤ëÂçºå¸ø±é¤¬±ÇÁü²½¤·¡¢4·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÊÁ°¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÂçºå¸ø±é¤¬µÞî±²ñ¾ì¤ÎÍýÍ³¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âçºå¤Ç¤Î¸ø±é¼Â»Ü¤Ï¥Á¡¼¥àÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÈá´ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê½éÆü¤ò¤«¤¶¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°î¤ì¤ë