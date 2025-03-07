ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï7Æü¡¢ÉÜÆâ¸øÎ©¹â¹»¤Î2025Ç¯ÅÙ°ìÈÌÆþ»î¤Ç¡¢Á´ÆüÀ©¤ÎÊ¿¶ÑÇÜÎ¨¤¬¸½¹ÔÀ©ÅÙ²¼¤Ç²áµîºÇÄã¤Î1.02ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£