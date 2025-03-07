Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤¬18Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡£ºò²Æ¤ËÂ³¤­2µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡£1992Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶¯¹ë¤â¡¢½Õ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â38Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤À¡£À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÎÀ¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÅÂç¤Ê¡ÖÂç»Å»ö¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤À¡£¡ÖºòÆü¤ÏÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò30·ï¤ËÇÛ¤Ã¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Î¾¦Å¹¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£