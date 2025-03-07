Yimou Lee[ÂæËÌ £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑÆÈÎ©±¿Æ°²È¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò³¤³°¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤ä¹â´±¤ÎÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤ÏºòÇ¯¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©»Ù»ý¼Ô¤ò½èÈ³¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢ºÇ¹â·º¤Ï»à·º¤È¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎÀ¯ÉÜÊ¸½ñ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¹â´±¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÏÀè·îËö¡¢Í§¹¥¹ñ¤Ç¤³¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¸ø°Âµ¡´Ø¤ËÈó¸ø¼°¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£ÂæÏÑ