Êì¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤Ï¡Ä»Ò¤É¤â¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡£»Å»ö¤â¼ñÌ£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¿»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê1¡Ë·ëº§¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à»º¤Þ¤Ê¤¤¡£À¸¤­Êý¤ÎÁªÂò¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä»º¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥Ê¥³¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÆ¯¤­µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¿´¤¬¤Ý¤­