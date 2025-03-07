¥Þ¥Ã¥ÁÇä¤ê¤Î¾¯½÷¡¢ÇòÀãÉ±¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ä¡£¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë²µ½÷¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡È¤«¤Ö¤­¥¿¥¦¥ó¡É¤À¤Ã¤¿!?¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤Î½éÎø¡×¤Ê¤É¡¢»þÎ®¤òÂª¤¨¤¿ÁÏºîÌ¡²è¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤­¤¿¤·¤Þ(@kazkitashima)¤µ¤ó¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ëÆ¸ÏÃ¾¯½÷¡×¤ÈÂê¤·¡¢°¦¤È±³¤Èµ½âÖ¤ËËþ¤Á¤¿ÎáÏÂÎ®¤Î¡È¤ª¤È¤®ÏÃ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¥Û¥¹¶¸¡¦¥Ñ¥Ñ³è¡¦À°·Á¡¦OD¡Ä¡£¥Í¥ª¥ó³¹¤ÇÀ¸¤­¤ë¥×