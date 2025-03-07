¡Ö²Ô¤®¤¿¤¤¡×¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿´êË¾¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÌ´¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¼è¤ê20Ëü±ß¤ÎOL¤«¤éÇ¯¾¦1²¯±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤ò¤È¤²¤¿»°±º¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤ÇÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¯¡×¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»°±º¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ëËâË¡¤Î¿ô»ú¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢¼«¿È¤ä¼çºË¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤¿¤Á¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¿ô»ú¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»à¤Ì¤Û¤É´èÄ¥¤Ã