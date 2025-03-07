ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï4·î1ÆüÉÕ¤±¤Ç¿·³ãËÜ¼Ò¤ÎµÌÅÄ¾»ºÈÂåÉ½¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤Ë¤Ï³Áß·¹¬É§¸¶»ÒÎÏ¡¦Î©ÃÏËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ µÌÅÄÂåÉ½¤Ï2017Ç¯6·î¤ËÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·Ìó8Ç¯´ÖÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂàÇ¤¸å¤Ï»²Í¿¤È¤·¤Æ¿·³ãËÜ¼Ò¤Ë»Ä¤ê¿·ÂåÉ½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¸åÇ¤¤Î³Áß·¿·ÂåÉ½¤Ï2015Ç¯¤Ë¿·³ãËÜ¼Ò¤Î´ë²èÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·³ãËÜ¼Ò¤ÎÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î4·î¤«¤é¸¶»ÒÎÏ¡¦Î©ÃÏËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¤ò