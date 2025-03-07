Image: SakaiPromotionSupport ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ¼«Âð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊñÃú¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ë¤ÏËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ÀÚ¤ìÌ£¤¬°­¤¤¤È¿©ºà¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤â°­¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤È¤Ï¤¤¤¨´ÊÃ±¤Ê¥·¥ã¡¼¥×¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÀÚ¤ìÌ£¤¬»×¤¦¤Û¤ÉÉü³è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥í¤¬»È¤¦ÅÖÀÐ¤À¤È¥¹¥­¥ëÉÔÂ­¤Ç¾å¼ê¤¯¸¦¤²¤Ê¤¤¤È¤¤