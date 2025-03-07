Image: Apple ¥³¥¹¥Ñ¤Ç¸«¤ë¤ÈÌµ°õºÇ¶¯¡©iPad Air¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡¢Ìµ°õ¤ÎiPad¡ÊiPad A16¡Ë¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎiPad¡ÊÂè10À¤Âå¡Ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÉô¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬¡ÖA14 Bionic¡×¤«¤é¡ÖA16¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡ÊºÇÂç30¡ó¸þ¾å¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÈó¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éRAMÍÆÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªMacRumors¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿iPad¡ÊiPad A16¡Ë¤Ë6GB¤ÎRAM¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£iPad¡ÊÂè10À¤