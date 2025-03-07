±ÀÄáÆ²¤Ï¡¢º£²ó¡¢Æ±¼Ò¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖA.S.F.OUTDOOR¡×¤«¤é¡ÖTOKYO outside Festival 2024¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢´ûÂ¸ÉÊ¤Î¥Á¥¿¥óÀ½Æé¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Á¥¿¥óÀ½Æé³¸ÉÕ¤­ 1,700ml¡×¤òÆ±¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±ÀÄáÆ²¡Ö¥Á¥¿¥óÀ½Æé³¸ÉÕ¤­ 1,700ml¡×  ²Á³Ê¡§ 7,040±ß(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§ ³°·ÂÌó19.3cm ¿¼¤µÌó8.7cm ¹â¤µÌó9.2cm Ä¹¤µÌó19.9cm(¼è¼ê´Þ¤à)ÍÆÎÌ¡§ 1