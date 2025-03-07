¥¨¥ß¥ê¥ó¤³¤ÈÂç¾¾³¨Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø´Ú¹ñ¤Ç¥ª¥ê¥ä¥óÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥³¥¹¥áÇã¤¤ÊüÂê¤·¤¿¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡£¡£¡£¡ª¡ª¡ª¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÃæ¤Ë¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥È»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈþÍÆ·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¥¨¥ß¥ê¥ó¡Ö¤â¤¦ºÇ¶¯¡×¹ØÆþ¤·¤¿ÊÝ¼¾ÎÏÈ´·²¤Î¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¢£¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªAbib/¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È 10Ëç ÀÇ¹þ3,300±ß¡Ê¸ø